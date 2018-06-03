Hırsızlık İçin Elini Genç Kızın Göğsüne Elini Sokan Kadın Videoda Yakayı Ele Verdi

İngiltere'nin Middlesborough şehrinde yaşanan ilginç olayda, bir barda çiçek satan yaşlı kadının ellerini genç bir kızın göğsüne sokarak hırsızlık yapmaya çalıştığı anlar kameraya yakalandı.

HIRSIZLIK TAKTİĞİ

Abbie Morley isimli genç kız arkadaşlarının fotoğrafını çekerken dikkatinin dağınık olmasından faydalanarak ellerini tişörtünden içeri sokan ve genç kızın göğüslerinin arasından bir şeyler almaya çalışan çiçekçi kadın, o esnada kayıtta olan bir telefonun kamerasına yakalanmaktan kurtulamadı.

VİDEOYU İZLEYENE KADAR FARK ETMEDİ

Genç kız o esnada olayı fark etmediğini ancak daha sonra videoyu izlerken durumu görüp şoke olduğunu söyledi. Çiçekçi kadının para ya da cep telefonu aradığı ifade edilirken bunun sıkça kullanılan bir taktik olduğu açıklandı.