Çiçek üretim merkezi Bayındır'daki üreticilere "nergis" desteği
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Çiçek üretim merkezi Bayındır'daki üreticilere "nergis" desteği

18.12.2020 09:37 | Son Güncelleme: 18.12.2020 09:40
Çiçek üretim merkezi Bayındır'daki üreticilere

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ege Üniversitesi ve Bayındır Belediyesi iş birliğiyle başlatılan nergis yetiştiriciliği projesi kapsamında ilk soğan dikimi yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ege Üniversitesi ve Bayındır Belediyesi iş birliğiyle başlatılan nergis yetiştiriciliği projesi kapsamında ilk soğan dikimi yapıldı.

Türkiye'nin önemli çiçek üretim merkezlerinden Bayındır'ın Turan Mahallesi'nde "Tarla koşullarında kesme çiçek amaçlı nergis yetiştiriciliğinin çeşitlendirilerek sürdürülebilirliğinin sağlanması ve üreticilerin eğitimi" adlı çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında üreticilere dağıtılan ilk nergis soğanları toprakla buluşturuldu.

İzmir İl Tarım Müdürlüğü Bitkisel Üretim Bitki Sağlığı Şube Müdürü Engin Altınoluk, fidan dikim töreninde yaptığı konuşmada, İzmir'de 286 milyon kesme çiçek üretimi yapıldığını belirtti.

Bayındır Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kurnaz ise bölgede yetişen nergisin, kokusu ve dayanıklılığıyla dikkat çektiğini söyledi.

Projenin paydaşları

Bölgede nergis yetiştiriciliğinin geliştirilmesine yönelik proje, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ege Üniversitesi (EÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü, EÜ Bayındır Meslek Yüksekokulu ve Bayındır Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştiriliyor.

Proje kapsamında 6 üreticiye, 76 bin 50 adet nergis soğanı dağıtılması hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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