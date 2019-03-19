Çiçek Sularken Balkondan Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

Mardin'in Midyat ilçesinde çiçek sularken balkondan düşerek ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü Gaziantep'te yaşamını yitirdi.

Midyat'ta Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayan Cevzet Yıldırım (55), 9 Mart'ta 3. kattaki evinin balkonundaki çiçekleri sulamak isterken dengesini kaybedip düştü.

Olayda ağır yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince önce Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldırım, buradaki ilk tedavisinin ardından Gaziantep'teki özel bir hastaneye sevk edildi.

Yoğun bakım ünitesindeki 10 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Yıldırım'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından Midyat'a götürülmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kaynak: AA