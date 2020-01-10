Çiçek siparişini teslim etmek için aradı hakarete uğradı
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Çiçek siparişini teslim etmek için aradı hakarete uğradı

Trabzon'da çiçek siparişini teslim etmek için telefonla aradığı kişi tarafından hakarete uğrayan şahıs polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

10.01.2020 11:44 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:49
Çiçek siparişini teslim etmek için aradı hakarete uğradı

'da çiçek siparişini teslim etmek için telefonla aradığı kişi tarafından hakarete uğrayan şahıs merkezine giderek şikayetçi oldu.


Edinilen bilgiye göre, Trabzon'un ilçesinde bulunan bir çiçekçide çalışan E.B. adlı şahıs, çiçek siparişini teslim etmek üzere E.N. (61) adlı erkek şahsı telefonla aradı. Telefonu açan E.N.'ye çiçek siparişini teslim etmek üzere aradığını ifade eden çiçekçi E.B. telefon dolandırıcısı sanılmasından ötürü hakarete uğradı.


Yaşananların ardından çiçekçi E.B. kendisine telefonda hakaret edildiğinden ötürü polis merkezine giderek E.N. hakkında şikayette bulundu. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - TRABZON

Kaynak: İHA
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