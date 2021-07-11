Çiçek sevdası, Semih amcaya yarım asırdır hayat veriyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çiçek sevdası, Semih amcaya yarım asırdır hayat veriyor

Çiçek sevdası, Semih amcaya yarım asırdır hayat veriyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Hatay'da yaşayan 85 yaşındaki Semih Asker, yarım asırdır uğraştığı çiçekçilik mesleğini ilerleyen yaşına rağmen devam ettiriyor.

Hatay'da yaşayan 85 yaşındaki Semih Asker, yarım asırdır uğraştığı çiçekçilik mesleğini ilerleyen yaşına rağmen devam ettiriyor. İlerleyen yaşına rağmen çalışmaya devam eden Semih Asker, "Boş duramıyorum, yıllardır çiçeklerle bir arada olmaktan mutlu oluyorum" dedi.

Hatay'da yaşayan 85 yaşındaki Semih Asker, yarım asırdır uğraştığı çiçekçilik mesleğini ilerleyen yaşına rağmen devam ettiriyor. Her sabah erkenden Antakya ilçesi Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan işyerini açan Asker, bölgenin en eski çiçekçilerinden. Herkesin "Çiçekçi Amcası" Semih Asker, her gün onlarca buket çiçeği müşterileri için hazırlıyor.

Çiçeklerle uğraştığı için dinç kaldığını ifade eden Semih Asker, "Bu benim sevdalı işim. Benim iş yerim Anadolu'nun ilk aydınlatılmış caddesi üzerinde bulunuyor. Çiçekçi mesleğinde sevgi de hüzün de bir arada. Yeri geliyor cenazelere çelenk gönderiyoruz, yeri geliyor düğünlere çiçek gönderiyoruz. Bunun yanında sevgililer günü, babalar günü ve anneler günü var" dedi.

Semih Asker, çiçekçilik mesleğini büyük bir zevkle yaptığını vurgulayarak, "Bu şekilde hayat devam ediyor. Ben ilçemizin en kıdemli ve eski çiçekçilerinden biriyim. Bu mesleği şimdiye kadar devam ettiriyorum. Çevremdeki vatandaşlar beni çok seviyorlar ve sayıyorlar. 2 çocuğum gurbette. Kızımla beraber yaşıyorum. Eşim 2014 yılında vefat etti. Bu mesleği zevkle yapıyorum. Bütün çiçeklerin dili var. Gül sevgiyi ve aşkı anlatıyor. Bu meslekte yıllarca çalıştığım için çok işçi yetiştirdim. Yetiştirdiğim çoğu insan kendine iş yeri açtılar. İyi bir şekilde çalışıyorlar, herhangi bir sıkıntıda bana gelirler. Benim onlara ihtiyaç duyduğumda da sağ olsunlar yardıma gelirler. Son iki yıldır pandemi yüzünden işçi çalıştıramıyoruz. Çiçek ve çelenk göndereceğimiz ne bir düğün ne de bir cenaze kaldı. Vatandaşlarımız sadece özel günlerde çiçekleri gelerek alıyorlar. Sadece özel günlerde az da olsa iş yapabiliyoruz. Onun dışında iş olmuyor. En çok gül satılıyor. Bunun yanında saksı çiçeklerinden orkide satılıyor. Hayatta kaldığım müddetçe bu mesleği yapmaya çalışacağım" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Hulusi Akar Meral Akşener Fahrettin Koca Numan Kurtulmuş
Magazin Sezen Aksu Ebru Gündeş Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Fatih Terim Rıza Çalımbay Mario Balotelli Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çiçek sevdası, Semih amcaya yarım asırdır hayat veriyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.7.2021 01:16:45. #1.15#

title