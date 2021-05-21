Çiçek Sepeti İletişim Numarası Nedir? Çiçek Sepeti Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası Nedir?

Çiçek Sepeti gibi pek çok İnternet sitesinin destek numarasını bulmak kolay değildir. Çiçek Sepeti çağrı merkezine bağlanırken bir süre beklemeniz de gerekebilir. Müşteri temsilcileri, hattaki aramaların yoğunluğuna bağlı olarak size geri dönecek, talep ve sorunlarınızla ilgileneceklerdir. Peki, Çiçek Sepeti

iletişim numarası nedir?

Çiçek Sepeti, 2006 senesinde kurulmuş olan bir e-ticaret sitesidir. Kurulmasındaki amaç, daha hızlı ve daha kolay teslimat sağlamaktır. Çiçek Sepeti, en başta sadece çiçek ve yenilebilir çiçek demetleri satışı yaparken daha sonra ürün kategorisini genişletmiştir. Bünyesine kattığı kategoriler arasında elektronik eşyalar, ev ve yaşam ile ilgili eşyalar, kişisel bakım ürünleri, kozmetik, moda, spor ve out-door ürünleri, hobi, pet shop, takı ve aksesuarlar ve süpermarket ürünleri bulunmaktadır. Geniş kategorileri sayesinde geniş bir müşteri portföyüne sahip olan Çiçek Sepeti, müşteri memnuniyeti için çok özverili bir şekilde çalışmaktadır. Her geçen gün daha çok gelişmeye ve yenilikleri yakından takip etmeye devam eden bir e-ticaret sitesi olarak hizmet alan müşterilerinin sorunları için Çiçek Sepeti müşteri hizmetleri platformu ile yardımcı olmaktadır. 2011 senesinde Amazon.com ve HummingBird yatırımlarını alan şirket sadece Türkiye'de değil birçok ülkede hizmet vermektedir.

ÇİÇEK SEPETİ İLETİŞİM NUMARASI NEDİR?

Çiçek Sepeti çağrı merkezi 0 850 222 00 79 telefon numarası üzerinden hizmet vermektedir.

Çiçek Sepeti müşteri hizmetleri haftanın 7 günü müşterilerine hizmet sunmaktadır. Müşteriler, 07:00-01.00 mesai saatleri arasında dilek, şikayet ve sorunlarını dilediği gibi ilgili temsilci ile paylaşabilmektedirler.

Çiçek Sepeti Müşteri Hizmetleri Çalışma Saatleri: 07:00-01:00

Çiçek Sepeti Çağrı Merkezi Telefon Numarası Nedir?

Çiçek Sepeti çağrı merkezi aracılığıyla müşteri temsilcisi ile ilgili konu hakkında görüşme yapılmaktadır. Çiçek Sepeti çağrı merkezi 0 850 222 00 79 telefon numarası üzerinden hizmet vermektedir.

Çiçek Sepeti Müşteri Hizmetleri Faks Numarası Nedir?

Şirkete gönderilmek istenen belgeler için kargo şirketi üzerinden iletişime geçmek istemeyen müşteriler Çiçek Sepeti faks numarası üzerinden göndermek istedikleri belgeleri şirkete ulaştırabilmektedir.

Çiçek Sepeti Müşteri Hizmetleri Faks Numarası: 0212 269 24 00

Çiçek Sepeti Müşteri Hizmetleri Genel Müdürlük Telefon Numarası ve Adresi Nedir?

Çiçek Sepeti genel müdürlüğü İstanbul-Zincirlikuyu'da hizmet vermektedir.

Çiçek Sepeti Genel Müdürlük Telefon Numarası: 0850 222 00 79

Çiçek Sepeti Genel Müdürlük Adresi: Esentepe Mahallesi Kore Şehitleri Caddesi No.16/1 Zemin Kat Zincirlikuyu/İstanbul

Çiçek Sepeti İnsan Kaynakları İletişim Bilgileri Nelerdir?

Çiçek Sepeti insan kaynakları ile, şirket içinde oluşan açık pozisyonlara ulaşım sağlamak mümkündür. Şirketin çalışan kadrosunun belirlenmesinde rol oynayan Çiçek Sepeti insan kaynakları birimi, şirket içinde önemli bir role sahiptir.

Çiçek Sepeti İnsan Kaynaklar Mail Adresi: ciceksepeti@hs01.kep.tr

Çiçek Sepeti Müşteri Hizmetleri İletişim Formu Nereden Doldurulur?

Çiçek Sepeti ''Bize Ulaşın'' sayfası üzerinden iletişim formuna erişim sağlanmaktadır. İletişim formu üzerinde yer alan bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra, ''Gönder'' seçeneğini kullanarak dilek ve şikayetler ilgili temsilciye iletilmektedir.

Çiçek Sepeti Müşteri Hizmetleri Şikâyet Hattı Telefon Numarası Nedir?



Çiçek Sepeti ürün ve hizmetlerine ilişkin bütün şikayetler Çiçek Sepeti şikayet hattı üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Çiçek Sepeti Şikayet Hattı Telefon Numarası: 0 850 222 00 79