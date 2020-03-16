Çiçek satan kız çocuğuna sürpriz bisiklet hediyesi
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Diyarbakır, Güncel

Çiçek satan kız çocuğuna sürpriz bisiklet hediyesi

Diyarbakır'da, sosyal medya üzerinden toplanan Çocuklar Üşümesin Platformu üyeleri, sokakta çiçek satan 12 yaşındaki Sonda'nın bisiklet hayalini sürprizle gerçeğe dönüştürdü.

16.03.2020 10:50 | Son Güncelleme: 16.03.2020 10:50
Çiçek satan kız çocuğuna sürpriz bisiklet hediyesi

Diyarbakır'da, sosyal medya üzerinden toplanan Çocuklar Üşümesin Platformu üyeleri, sokakta çiçek satan 12 yaşındaki Sonda'nın bisiklet hayalini sürprizle gerçeğe dönüştürdü.

Sosyal medya üzerinde kurulan Çocuklar Üşümesin Platformu üyeleri, hayırsever vatandaşlara ulaşan ve buradan aldıkları desteklerle hayali olan çocuklara ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara sürprizler yaparak gönülleri fethetmeye devam ediyor. Diyarbakır'da yaşayan ortaokul öğrencisi 12 yaşındaki Sonda, bisiklet hayalini gerçekleştirmek için her gün sokaklarda ve araba duraklarında çiçek satmaya başladı. Bunu öğrenen platform üyeleri Sonda için seferber oldu. Üyeler, Sonda sokakta çiçek satarken aldıkları bisikleti hediye etti. Yapılan sürpriz karşısında mutluluğu yüzüne yansıyan Sonda, bisikletiyle tur atarken, ağabey ve ablalarına teşekkür ettiği belirtildi.

Sonda'nın topladığı parası ise okul harçlığı olarak kaldığı kaydedildi.

(Rıdvan Kılıç - Hasan Dayan/İHA)

Kaynak: İHA

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