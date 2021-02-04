Çiçek satan iş yerlerine sokağa çıkma kısıtlamasında "14 Şubat" muafiyeti getirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çiçek satan iş yerlerine sokağa çıkma kısıtlamasında "14 Şubat" muafiyeti getirildi

04.02.2021 15:59 | Son Güncelleme: 04.02.2021 16:02
Çiçek satan iş yerlerine sokağa çıkma kısıtlamasında

Çiçek satışı yapan iş yerlerinin Sevgililer Günü'nü de içeren hafta sonu kısıtlamalarından muafiyetlerine ilişkin düzenlemeler içeren genelge 81 il valiliğine gönderildi.

Çiçek satışı yapan iş yerlerinin Sevgililer Günü'nü de içeren hafta sonu kısıtlamalarından muafiyetlerine ilişkin düzenlemeler içeren genelge 81 il valiliğine gönderildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, "Çiçek Satışı Yapan İş Yerleri" konulu ek genelge, 14 Şubat dolayısıyla talepte yaşanacak yoğunluk göz önünde bulundurularak hazırlandı.

Genelgeye göre çiçek satışı yapan iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 12 Şubat Cuma günü 20.00-­00.00 saatlerinde evlere servis, 13­-14 Şubat Cumartesi ve Pazar günlerinde 10.00­-17.00 saatlerinde iş yerinden ve evlere servis, 10.00­-00.00 saatlerinde ise sadece evlere servis şeklinde hizmet verebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Özgür Özel Muharrem İnce Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Bülent Serttaş Tuba Büyüküstün
Spor Ali Koç Okan Buruk Ersun Yanal Gökhan Gönül Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Ankara Antalya Almanya Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çiçek satan iş yerlerine sokağa çıkma kısıtlamasında "14 Şubat" muafiyeti getirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 16:05:52. #1.14#
title