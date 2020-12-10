Çiçek saksısında uyuşturucu taşırken yakalandı
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Çiçek saksısında uyuşturucu taşırken yakalandı

10.12.2020 12:20 | Son Güncelleme: 10.12.2020 12:25
Çiçek saksısında uyuşturucu taşırken yakalandı

Marmaris Çetibeli Jandarma kontrol noktasında ticari taksi içindeki bulunan yolcunun yanında taşıdığı çiçek saksısında 1235 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Marmaris Çetibeli Jandarma kontrol noktasında ticari taksi içindeki bulunan yolcunun yanında taşıdığı çiçek saksısında 1235 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Marmaris girişinde bulunan Cetibeli Jandarma uygulama noktasında 48 T 3454 plakalı ticari taksi durduruldu. Ticari takside yolcu olarak bulunan yolcunun yanında taşıdığı çiçek saksı ekiplerin dikkatini çekti.

Jandarma ekiplerince çiçek saksısında yapılan aramada toprak alt kısmına gizlenmiş, streç naylona sarılı vaziyette paketlenmiş 1235 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak adli işlem başlatıldı. - MUĞLA

Çiçek saksısında uyuşturucu taşırken yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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