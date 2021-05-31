Çiçek saksısında Hint keneviri ele geçirildi
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Çiçek saksısında Hint keneviri ele geçirildi

Çiçek saksısında Hint keneviri ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çorum'un Osmancık ilçesindeki bir evde çiçek saksılarına dikilmiş 18 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Çorum'un Osmancık ilçesindeki bir evde çiçek saksılarına dikilmiş 18 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Osmancık Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından çalışmalar kapsamında Osmancık ilçe merkezinde ikamet eden bir şahsın evindeki çiçek saksılarına Hint keneviri bitkisi ektiği bilgisine ulaşıldı. Söz konusu eve düzenlenen operasyonda 18 adet çiçek saksısı içerisinde 45-50 santim boylarında izinsiz yetiştirilen Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

2313 sayılı kanuna muhalefet etmek suçundan gözaltına alınan şahıs, Osmancık Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla serbest bırakıldı. - ÇORUM

Çiçek saksısında Hint keneviri ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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