Çiçek saksısında Hint keneviri

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde düzenlenen operasyonda, evinin balkonundaki saksılarda Hint keneviri yetiştirdiği ileri sürülen kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sarayköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları istihbarat doğrultusunda Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayan E.C'nin evindeki balkonunda uyuşturucu yetiştirdiği bilgisine ulaştı.

Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda balkonda saksılara ekilmiş 17 kök Hint keneviri, musluk bataryasının içerisine gizlenmiş 50 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.C. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA