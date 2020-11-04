Çiçek saksılı banklar
04.11.2020 11:30 | Son Güncelleme: 04.11.2020 11:35
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde, (KSBÜ) pandemi dolayısıyla uyulması gereken sosyal mesafe kuralına yönelik, çiçek saksılı banklar oluşturuldu.
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde, (KSBÜ) pandemi dolayısıyla uyulması gereken sosyal mesafe kuralına yönelik, çiçek saksılı banklar oluşturuldu.
KSBÜ kampüs bölgesinde sosyal mesafe kuralına dikkat çekmek için banklara, çiçek saksıları yerleştirildi.
Rengarenk çiçeklerle yerleştirilen banklar, üniversite personeli ve ziyaretçiler tarafından da beğenilerek, "Çiçek saksılı banklar, KSBÜ kampüs bölgesinde yapılan yeşil alan çalışmasıyla uyum oluşturuyor" denildi. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı