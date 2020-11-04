Çiçek saksılı banklar
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Çiçek saksılı banklar

04.11.2020 11:30 | Son Güncelleme: 04.11.2020 11:35
Çiçek saksılı banklar

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde, (KSBÜ) pandemi dolayısıyla uyulması gereken sosyal mesafe kuralına yönelik, çiçek saksılı banklar oluşturuldu.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde, (KSBÜ) pandemi dolayısıyla uyulması gereken sosyal mesafe kuralına yönelik, çiçek saksılı banklar oluşturuldu.

KSBÜ kampüs bölgesinde sosyal mesafe kuralına dikkat çekmek için banklara, çiçek saksıları yerleştirildi.

Rengarenk çiçeklerle yerleştirilen banklar, üniversite personeli ve ziyaretçiler tarafından da beğenilerek, "Çiçek saksılı banklar, KSBÜ kampüs bölgesinde yapılan yeşil alan çalışmasıyla uyum oluşturuyor" denildi. - KÜTAHYA

Çiçek saksılı banklar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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