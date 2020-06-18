Çiçek saksılarında Hint keneviri yetiştirdiği öne sürülen şüpheli yakalandı
Seydikemer ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
18.06.2020 16:13 | Son Güncelleme: 18.06.2020 17:05
Seydikemer ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışması kapsamında Ören Mahallesi'ndeki belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda çiçek saksılarında ekili 58 kök Hint keneviri, 7,5 kilo likit esrar, 25 gram kubar esrar, 10 gram kenevir tohumu ve hassas terazi ele geçirildi.
Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen Ö.U, gözaltına alındı.
Kaynak: AA