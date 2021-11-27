Çiçek Pasajı'nda kadını rehin alan şüpheli tutuklandı

TARİHİ Çiçek Pasajı'ndaki restoranda arkadaşı olduğunu iddia ettiği kadınla tartışan ve havaya pompalı tüfekle ateş açan Levent Erdal Ö. tutuklandı.

İstiklal Caddesi'ndeki Tarihi Çiçek Pasajı'nda gece yarısı alkollü olduğu iddia edilen Levent Erdal Ö. pasajdaki bir restorana gelerek, eski kız arkadaşı N.C. ile tartıştı. Levent Erdal Ö., tartışma sırasında yanındaki pompalı tüfeği çıkarak havaya ateş etti ve etrafa tehditler savurdu. Bu sırada restoranlarda bulunan müşteriler kendilerini dışarı attı. Pasaj içinde bulunan restoran çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bu sırada şüpheli, N.C.'yi rehin alarak yanına kimseyi yaklaştırmadı. Olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri pasaj çevresinde güvenlik önlemi aldı. Restorana gelen Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri de etrafa tehditler savuran şüpheli Levent Erdal Ö.'yü ikna etmek için uğraştı. Şüpheli, bir süre sonra Güven Timlerinin ikna etmesi sonucu gözaltına alındı. Karaköy Polis Merkezi'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Levent Erdal Ö. çıkarıldığı mahkemece 'tehdit' ve '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçlarından tutuklandı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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