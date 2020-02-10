: Çiçek mezatlarında "14 Şubat" yoğunluğu

10.02.2020 11:31 | Son Güncelleme: 10.02.2020 11:33

Çukurova'nın önemli çiçek üretim merkezlerinden Mersin'deki mezatlarda, sektörün "altın günü" olan Sevgililer Günü öncesi hareketlilik yaşanıyor.

Mersin ve diğer illerdeki çiçek üreticilerinin ürünlerini gönderdiği mezatlarda, 14 Şubat Sevgililer Günü için ihtiyaca karşılık vermek isteyen esnafın tatlı telaşı başladı.

Türkiye genelinde 18 şubesi bulunan Sınırlı Sorumlu Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'nin Toroslar ilçesindeki şubesinde Sevgililer Günü öncesi satışlar yaklaşık 10 kat arttı.

Kooperatif binasında düzenlenen mezatlarda satışlar açık artırma usulü yapılıyor. Çiçekler sergilendiği alanda tanıtılırken, dükkanında satışa sunmak istediği ürünü almak isteyen çiçekçiler tatlı bir yarışa giriyor.

En yüksek fiyat teklifi verenin sahip olduğu çiçekler arasında esnafın rağbet gösterdiği kırmızı gül dikkati çekiyor.

"Heyecan başladı"

Mersin Çiçekçiler Esnaf ve Sanatkarla Odası Başkanı Ömer Şahbudak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 Şubat için yapılan hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğünü söyledi.

Sevgililer Günü'nün çiçek sektörünün "altın günü" olduğuna dikkati çeken Şahbudak, çiçekçilerin en kıymetli günlerinden olan 14 Şubat için hazırlıklara bir ay öncesinden başladıklarını kaydetti.

Şahbudak, mezat satışlarının günde ortalama 10 katına çıktığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Heyecan başladı. Birçok çiçekçi esnafımız o gün müşterilerine en iyi hizmeti vermek için çabalıyor. Mezatlarda hareketlilik var. Yılın en büyük satışlarını yapacaklar. Üreticimizin beklentileri yüksek. Mersin'i özel kılan bir konu var. Türkiye'nin gül ihtiyacının yüzde 60'ını Mersin karşılıyor. Tabii ki Mersin'in bu konudaki beklentisi daha yüksek. Bizim 'vazgeçilmezimiz, lokomotofimiz' dediğim çiçek türü gül başı çekiyor. En çok gül talep ediliyor. Üreticilerimiz gül üzerinde yoğunlaşıyor."

Şahbudak, 14 Şubat'ta üreticilerin ve esnafın emeğinin karşılığını alması temennisinde bulundu.

Seyyar çiçekçilerin özel günlerde esnafın işlerini olumsuz etkilediğini ifade eden Şahbudak, vatandaşlardan çiçeklerini çiçekçilerden almalarını istedi.

Kaynak: AA

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