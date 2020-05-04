HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Çiçek ihracatında Kovid-19 nedeniyle yaklaşık yüzde 45 kayıp yaşandı

Çiçek ihracatında Kovid-19 nedeniyle yaklaşık yüzde 45 kayıp yaşandı
04.05.2020 19:12 | Son Güncelleme: 04.05.2020 19:15

Anneler Günü için hazırlık yapan çiçek sektörü, 20 ülkeye 25 milyon dal çiçek ihraç ederek 3 milyon dolar gelir sağladı.

Anneler Günü için hazırlık yapan çiçek sektörü, 20 ülkeye 25 milyon dal çiçek ihraç ederek 3 milyon dolar gelir sağladı.

Hafta sonu kutlanacak Anneler Günü için çiçek seralarında hummalı çalışmalar sürüyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seralarda maske ve eldiven takarak çalışan işçiler sosyal mesafe kurallarına dikkat ediyor.

Özenle kesilen rengarenk çiçekler, paketlendikten sonra iç ve dış pazardaki alıcılarını beklemeye başlıyor.

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz, AA muhabirine, geçen yıla göre bu yıl Anneler Günü sevkiyatının salgın nedeniyle düşük olduğunu söyledi.

Geçen yıl 45 milyon dal çiçekten 7 milyon dolar gelir elde ettiklerini belirten Yılmaz, "Bu yıl yaşamış olduğumuz Kovid-19 salgını nedeniyle ihracat istenilen ölçüde değil. Bu yıl Anneler Günü çiçek ihracatı 3 milyon dolarda kaldı ve yaklaşık 25 milyon dal çiçek gönderdik. İhracatta yüzde 40-45 kaybımız söz konusu." diye konuştu.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da en fazla Hollanda, İngiltere, Almanya, Romanya ve Ukrayna'ya çiçek gönderildiğini dile getiren Yılmaz, Türkiye'de yetiştirilen çiçeklerin 20 ülkedeki anneleri mutlu edeceğini ifade etti.

Yılmaz, Anneler Günü çiçeğinin renginin ise ağırlıklı olarak kırmızı olduğunu ancak ülkelere göre renklerin değiştiğini ve kendilerinin de buna yönelik üretim yaptıklarını bildirdi.

Kesme çiçeğin, Türkiye genelinde 60 bin dekarlık üretim alanına sahip olduğunu ve 100 bin üzerinde istihdam oluşturduğunu dile getiren Yılmaz, yetişen ancak satılamayan çiçeklerin ise çöpe atıldığını kaydetti.

Çiçek ihracatında Kovid-19 nedeniyle yaklaşık yüzde 45 kayıp yaşandı

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Son Dakika: Otogaza 25 kuruş, motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geldi Ekonomi
Son Dakika: Otogaza 25 kuruş, motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geldi
Polonya, Rus gazına olan bağlılığını azaltacak Baltık boru hattı projesi için İtalyan şirketle anlaşma imzaladı Ekonomi
Polonya, Rus gazına olan bağlılığını azaltacak Baltık boru hattı projesi için İtalyan şirketle anlaşma imzaladı
Binlerce çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri yarın başlıyor Ekonomi
Binlerce çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri yarın başlıyor
İBB'den askıda fatura uygulaması! İhtiyaç sahiplerinin faturasını hayırseverler ödeyecek Ekonomi
İBB'den askıda fatura uygulaması! İhtiyaç sahiplerinin faturasını hayırseverler ödeyecek
Koronavirüsün etkisiyle Nisan ayında dış ticaret açığı 3,97 milyar dolar oldu Ekonomi
Koronavirüsün etkisiyle Nisan ayında dış ticaret açığı 3,97 milyar dolar oldu
Haftaya düşüşle başlayan dolar, tekrar yükselişe geçerek 7,04'ten işlem görüyor Ekonomi
Haftaya düşüşle başlayan dolar, tekrar yükselişe geçerek 7,04'ten işlem görüyor
Koronavirüs salgını nedeniyle kilosu 16 bin TL'ye satılan arı sütüne talep arttı
Koronavirüs salgını nedeniyle kilosu 16 bin TL'ye satılan arı sütüne talep arttı
Mayıs ayında kiralara en fazla %12,66 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
Mayıs ayında kiralara en fazla %12,66 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
Bor katkılı yerli ve milli dezenfektan Borel'in ham maddesinin büyük bölümü Amasya'da üretiliyor
Bor katkılı yerli ve milli dezenfektan Borel'in ham maddesinin büyük bölümü Amasya'da üretiliyor
Son Dakika: Nisan'da %0,85 artan enflasyon, yıllık bazda %10,94 oldu
Son Dakika: Nisan'da %0,85 artan enflasyon, yıllık bazda %10,94 oldu
Nisan'da fiyatı en fazla artan ürün sarımsak, en çok düşen ürün ise patlıcan oldu
Nisan'da fiyatı en fazla artan ürün sarımsak, en çok düşen ürün ise patlıcan oldu
Haftanın ilk gününde yükselişini sürdüren gram altın, 386 liradan işlem görüyor
Haftanın ilk gününde yükselişini sürdüren gram altın, 386 liradan işlem görüyor
Türkiye, 8 ayda 1 milyar 844 milyon dolarlık fındık ihracatı yaptı
Türkiye, 8 ayda 1 milyar 844 milyon dolarlık fındık ihracatı yaptı
Hazine 8 milyar 834 milyon lira borçlandı
Hazine 8 milyar 834 milyon lira borçlandı
Altının kilogramı 385 bin 300 liraya yükseldi
Altının kilogramı 385 bin 300 liraya yükseldi
Nisan ayında en fazla ihracatı kimya sektörü yaptı
Nisan ayında en fazla ihracatı kimya sektörü yaptı
Son dakika: Motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geliyor
Son dakika: Motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geliyor
Turizm sektörünü bırakıp litresi 100 liradan eşek sütü satan girişimci, siparişlere yetişemiyor
Turizm sektörünü bırakıp litresi 100 liradan eşek sütü satan girişimci, siparişlere yetişemiyor
Türkiye, Somali'ye aralarında yerli solunum cihazı da olan tıbbı malzemeler gönderdi
Türkiye, Somali'ye aralarında yerli solunum cihazı da olan tıbbı malzemeler gönderdi
Samsun'da Ramazanların vazgeçilmezi olan 50 kuruşluk atom tatlısı yok satıyor
Samsun'da Ramazanların vazgeçilmezi olan 50 kuruşluk atom tatlısı yok satıyor
Çay üreticileri köy köy gezerek 6 bin 900 TL maaşla 2 bin işçi arıyor
Çay üreticileri köy köy gezerek 6 bin 900 TL maaşla 2 bin işçi arıyor
TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi 5 Mayıs'ta üretime ara veriyor
TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi 5 Mayıs'ta üretime ara veriyor
Karpuzun kilosu 6 lira olunca dilim dilim satılıyor
Karpuzun kilosu 6 lira olunca dilim dilim satılıyor
Solunum cihazı ihracatında ön izin şartı kaldırıldı
Solunum cihazı ihracatında ön izin şartı kaldırıldı
Koronavirüs nedeniyle deri sektörünün ihracatı yüzde 65 düşünce firmalar üretimi durdurmaya başladı
Koronavirüs nedeniyle deri sektörünün ihracatı yüzde 65 düşünce firmalar üretimi durdurmaya başladı
Elon Musk'ın attığı tweet, Tesla'nın değerini 14 milyar dolar düşürdü
Elon Musk'ın attığı tweet, Tesla'nın değerini 14 milyar dolar düşürdü
IMF koronavirüs nedeniyle Gürcistan'a 200 milyon dolar kredi verecek
IMF koronavirüs nedeniyle Gürcistan'a 200 milyon dolar kredi verecek
Hazine'nin dört aylık borçlanması 123 milyar TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı
Hazine'nin dört aylık borçlanması 123 milyar TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı
Merkez Bankası, hakim ortak olduğu Bankalararası Kart Merkezi'ne ilave sorumluluklar verecek
Merkez Bankası, hakim ortak olduğu Bankalararası Kart Merkezi'ne ilave sorumluluklar verecek
ABD'li iş insanı Cannor, borsada kazandığı 1,6 milyon doları çalışanlarına dağıttı
ABD'li iş insanı Cannor, borsada kazandığı 1,6 milyon doları çalışanlarına dağıttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Fahrettin Koca Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Canan Kaftancıoğlu
Magazin Hadise Ajda Pekkan Gülşen Yüksel Hatice Çarpar
Spor Neymar Ali Koç Ersun Yanal Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu
Daha Fazla Mayıs Kadın Samsun Antalya
Şu an buradasınız: Çiçek ihracatında Kovid-19 nedeniyle yaklaşık yüzde 45 kayıp yaşandı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.5.2020 20:09:50. #1.15#
title