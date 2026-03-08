Haberler

"Çiçek Doktoru" Dünya Kadınlar Günü'nde kadına yönelik şiddete karanfil ile dikkat çekti

'Çiçek Doktoru' Dünya Kadınlar Günü'nde kadına yönelik şiddete karanfil ile dikkat çekti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sosyal medyada 'Çiçek Doktoru' olarak bilinen Ümit Ersan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Ankara'nın çeşitli yerlerinde kadınlara karanfil dağıtarak kadına yönelik şiddete dikkat çekti. Ersan, kadınların toplumsal değerinin önemine vurgu yaptı.

Sosyal medyada "Çiçek Doktoru" olarak tanınan Ümit Ersan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Ankara'nın çeşitli noktalarında kadınlara karanfil dağıtarak kadına yönelik şiddete dikkat çekti.

Sosyal medyada "Çiçek Doktoru" olarak tanınan Ümit Ersan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla Ankara'nın çeşitli noktalarında kadınlara çiçek dağıttı. Ersan, kadınların toplumda her zaman değer görmesi gerektiğini vurgulayarak gün boyunca yüzlerce kadına karanfil verdi.

"Ankara'nın birçok yerinde yüzlerce kadına yüzlerce çiçek dağıttık"

Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla kadınlara karanfil dağıttığını belirten Ümit Ersan, "Bugün Ankara'nın birçok yerinde yüzlerce kadına yüzlerce çiçek dağıttık ve şimdi de Kuğulu Park'tayız. Kadına şiddet olaylarına karşı farkındalık oluşturmak için buradayız. Kadınlarımıza karanfil dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Kadınların çiçek olduğunu biliyoruz ama bunu sadece onlara bir gün olarak değil, her gün olarak yansıtmanın önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Çünkü her kadın, her anne bir çiçek gibidir ve çiçek gibi de narin bir şekilde yaklaşılması gerekir" dedi.

"Hiçbir kadın orkideye hayır demeyecektir"

Ersan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlara alınabilecek en uygun çiçeğin orkide olduğunu dile getirerek, "Kadının kendisi bir çiçektir ve her türlü çiçeği de sever. Burada kadınlara alınabilecek en güzel çiçek saksı çiçekleridir. Bunların içinden de en uygunu orkide olacaktır. Hiçbir kadın orkideye hayır demeyecektir. Farklı renklerde ve farklı türlerde birçok orkide türleri de mevcut" diye konuştu.

Saadet Çoban ise eşiyle birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü Kuğulu Park'ta kutladıklarını belirterek, bu özel günü sevdikleriyle birlikte geçirmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit

Bu savaş kolay kolay bitmeyecek gibi! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran'ı satan 2 ülke

İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran'ı satan 2 ülke
İran'ın yeni dini lideri seçildi! İsmi güvenlik gerekçesiyle açıklanmadı

İran'ın yeni dini lideri seçildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke şokta! Füzelerin isabet ettiği kasaba kan gölüne döndü

Ülke şokta! Füzelerin isabet ettiği kasaba kan gölüne döndü
Kremlin yanlışlıkla yayınladı! Putin'in hiç hoşuna gitmeyecek

Kremlin'i yakacak 30 saniyelik hata
Savaşı fırsat bildiler! Yunanistan'dan Türkiye'yi ayağa kaldıracak adım

Savaşı fırsat bildiler! Türkiye'yi ayağa kaldıracak küstah adım
Savaşta gerilim tırmanırken Çin'de kaydedilen görüntü yeniden gündem oldu

Savaşta gerilim tırmanırken bu görüntü yeniden gündem oldu
Ülke şokta! Füzelerin isabet ettiği kasaba kan gölüne döndü

Ülke şokta! Füzelerin isabet ettiği kasaba kan gölüne döndü
Trump'ın bu hamlesi savaşı erken bitirebilir! Hedefte Harg Adası var

Bu hamle savaşı erken bitirebilir
Gol de yemiyorlar, puan da kaybetmiyorlar! Rizespor'dan üst üste 3. galibiyet

Yine kazandı! 3 maçtır gol de yemiyor, puan da kaybetmiyorlar