Haberler

"Çiçek Doktoru" Dünya Kadınlar Günü'nde kadına yönelik şiddete karanfil ile dikkat çekti

'Çiçek Doktoru' Dünya Kadınlar Günü'nde kadına yönelik şiddete karanfil ile dikkat çekti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sosyal medyada 'Çiçek Doktoru' olarak bilinen Ümit Ersan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Ankara'nın çeşitli yerlerinde kadınlara karanfil dağıtarak kadına yönelik şiddete dikkat çekti. Ersan, kadınların toplumsal değerinin önemine vurgu yaptı.

Sosyal medyada "Çiçek Doktoru" olarak tanınan Ümit Ersan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Ankara'nın çeşitli noktalarında kadınlara karanfil dağıtarak kadına yönelik şiddete dikkat çekti.

Sosyal medyada "Çiçek Doktoru" olarak tanınan Ümit Ersan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla Ankara'nın çeşitli noktalarında kadınlara çiçek dağıttı. Ersan, kadınların toplumda her zaman değer görmesi gerektiğini vurgulayarak gün boyunca yüzlerce kadına karanfil verdi.

"Ankara'nın birçok yerinde yüzlerce kadına yüzlerce çiçek dağıttık"

Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla kadınlara karanfil dağıttığını belirten Ümit Ersan, "Bugün Ankara'nın birçok yerinde yüzlerce kadına yüzlerce çiçek dağıttık ve şimdi de Kuğulu Park'tayız. Kadına şiddet olaylarına karşı farkındalık oluşturmak için buradayız. Kadınlarımıza karanfil dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Kadınların çiçek olduğunu biliyoruz ama bunu sadece onlara bir gün olarak değil, her gün olarak yansıtmanın önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Çünkü her kadın, her anne bir çiçek gibidir ve çiçek gibi de narin bir şekilde yaklaşılması gerekir" dedi.

"Hiçbir kadın orkideye hayır demeyecektir"

Ersan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlara alınabilecek en uygun çiçeğin orkide olduğunu dile getirerek, "Kadının kendisi bir çiçektir ve her türlü çiçeği de sever. Burada kadınlara alınabilecek en güzel çiçek saksı çiçekleridir. Bunların içinden de en uygunu orkide olacaktır. Hiçbir kadın orkideye hayır demeyecektir. Farklı renklerde ve farklı türlerde birçok orkide türleri de mevcut" diye konuştu.

Saadet Çoban ise eşiyle birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü Kuğulu Park'ta kutladıklarını belirterek, bu özel günü sevdikleriyle birlikte geçirmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'ın İsfahan şehrinde radyasyon tesisi vuruldu

İran'da tüm bölgenin hayatını tehlikeye atacak saldırı
İsrail'den yeni saldırı: Devrim Muhafızları karargahı vuruldu

Savaş şiddetleniyor! Devrim Muhafızları'nın can damarı vuruldu
İsrail'in savaştaki ilk asker kaybı! Sayıyı ordu açıkladı

İsrail'in savaştaki ilk asker kaybı! Sayıyı ordu açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Orta Doğu'daki savaş tarlayı vurdu! Küresel gıda krizi kapıda

Korkulan senaryo gerçek oluyor! Her an kapımızı çalabilir
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit

Bu savaş kolay kolay bitmeyecek gibi! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
Üç ilimizde emekli sayısı çalışanı geçti

Üç ilimizde emekli sayısı çalışan sayısını geçti
Bir büyükşehire daha hızlı tren geliyor! İstanbul ve Ankara'ya direkt bağlantı

Bir ile daha hızlı tren geliyor! İstanbul ve Ankara'ya direkt bağlantı
Orta Doğu'daki savaş tarlayı vurdu! Küresel gıda krizi kapıda

Korkulan senaryo gerçek oluyor! Her an kapımızı çalabilir
Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor'da taraftarlar ve futbolcular maç sonunda ölümden döndü

Maç bitti olanlar oldu! Bursasporlular adeta ölümden döndü
Almanya Tahran Büyükelçiliği personelini tahliye etti

Tası tarağı toplayıp ülkeyi terk ettiler!