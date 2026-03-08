'Çiçek Doktoru' Dünya Kadınlar Günü'nde kadına yönelik şiddete karanfil ile dikkat çekti

Sosyal medyada "Çiçek Doktoru" olarak tanınan Ümit Ersan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Ankara'nın çeşitli noktalarında kadınlara karanfil dağıtarak kadına yönelik şiddete dikkat çekti.

Sosyal medyada "Çiçek Doktoru" olarak tanınan Ümit Ersan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla Ankara'nın çeşitli noktalarında kadınlara çiçek dağıttı. Ersan, kadınların toplumda her zaman değer görmesi gerektiğini vurgulayarak gün boyunca yüzlerce kadına karanfil verdi.

"Ankara'nın birçok yerinde yüzlerce kadına yüzlerce çiçek dağıttık"

Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla kadınlara karanfil dağıttığını belirten Ümit Ersan, "Bugün Ankara'nın birçok yerinde yüzlerce kadına yüzlerce çiçek dağıttık ve şimdi de Kuğulu Park'tayız. Kadına şiddet olaylarına karşı farkındalık oluşturmak için buradayız. Kadınlarımıza karanfil dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Kadınların çiçek olduğunu biliyoruz ama bunu sadece onlara bir gün olarak değil, her gün olarak yansıtmanın önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Çünkü her kadın, her anne bir çiçek gibidir ve çiçek gibi de narin bir şekilde yaklaşılması gerekir" dedi.

"Hiçbir kadın orkideye hayır demeyecektir"

Ersan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlara alınabilecek en uygun çiçeğin orkide olduğunu dile getirerek, "Kadının kendisi bir çiçektir ve her türlü çiçeği de sever. Burada kadınlara alınabilecek en güzel çiçek saksı çiçekleridir. Bunların içinden de en uygunu orkide olacaktır. Hiçbir kadın orkideye hayır demeyecektir. Farklı renklerde ve farklı türlerde birçok orkide türleri de mevcut" diye konuştu.

Saadet Çoban ise eşiyle birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü Kuğulu Park'ta kutladıklarını belirterek, bu özel günü sevdikleriyle birlikte geçirmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. - ANKARA

