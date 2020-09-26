Çiçek Adası nerede? Çiçek adası haritadaki yeri? Hangi ilimizde bulunuyor? Adayı kim satın aldı?
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Çiçek Adası nerede? Çiçek adası haritadaki yeri? Hangi ilimizde bulunuyor? Adayı kim satın aldı?

26.09.2020 13:06 | Son Güncelleme: 26.09.2020 13:11
Çiçek Adası nerede? Çiçek adası haritadaki yeri? Hangi ilimizde bulunuyor? Adayı kim satın aldı?

Hülya Avşar, Çiçek adasını satın alması haberleriyle gündeme geldi. Güzel oyuncunun 55 milyon TL değerindeki adayı satın alacağı duyuruldu. Peki Çiçek adası nerede? Hangi ilimize bağlı? Haritadaki yeri neresidir?

Gündeme gelen Çiçek Adası'nın haritadaki yeri çok merak ediliyor. Peki Çiçek adası nerede, hangi şehre bağlı, görünüşü nasıldır? Ada hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ÇİÇEK ADASI NEDİR?

Çiçek Adası, Türkiye'nin Ege denizindeki adasıdır. Edremit Körfezi'nde koordinatları 39 ° 22'35 ¨ K 26 ° 45'57 ¨ D şeklinde olan ve idari olarak Balıkesir İli Ayvalık ilçesine ait olan bir ada parçasıdır. Anakaradaki (Anadolu) en yakın noktaya olan uzaklığı yaklaşık 500 metredir.

Adanın yüzölçümü 275 × 103 metrekare olup zeytin ağaçları ve nergis ile kaplıdır. Adanın eski adı Argistri idi. 1929 yılında ada Selanikli bir Türk ailenin malıydı. Ancak Milliyet gazetesine göre şu anda ada pazara sürülüyor. Hülya Avşar'ın satın alacağı yönünde haberler gündeme gelmiştir.

ÇİÇEK ADASI NEREDE?

Çiçek Adası Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yer almaktadır. Ege denizindeki bir adadır.

ÇİÇEK ADASI HARİTADAKİ YERİ NERESİDİR?

Çiçek Adası nerede? Çiçek adası haritadaki yeri? Hangi ilimizde bulunuyor? Adayı kim satın aldı?

Çiçek Adası yukarıdaki haritada gördüğünüz gibi Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yer alıyor.

Çiçek Adası nerede? Çiçek adası haritadaki yeri? Hangi ilimizde bulunuyor? Adayı kim satın aldı?

Daha yakından adanın görünümü ise bu şekildedir.

Çiçek Adası nerede? Çiçek adası haritadaki yeri? Hangi ilimizde bulunuyor? Adayı kim satın aldı?
Çiçek Adası nerede? Çiçek adası haritadaki yeri? Hangi ilimizde bulunuyor? Adayı kim satın aldı?
Çiçek adası

ÇİÇEK ADASINI KİM SATIN ALDI?

Çıkan haberlere göre Hülya Avşar 55 milyon TL'ye Çiçek Adası'nı satın alındı.

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