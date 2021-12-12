Çiçek açan yenidünya ağaçları görsel şölen oluşturdu - Haberler
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Çiçek açan yenidünya ağaçları görsel şölen oluşturdu

İhlas Haber Ajansı / Halil İbrahim Varlı - Haberler | Güncel

Çiçek açan yenidünya ağaçları görsel şölen oluşturdu Türkiye'de yenidünya meyvesinin en fazla üretildiği iller arasında yer alan Mersin'de ağaçların çiçek açmasıyla görsel bir güzellik ortaya çıkarken, arılar için de nektar ve polen toplama alanı oldu Türkiye'de yeni dünya (Malta eriği)...

MERSİN (İHA) - Çiçek açan yenidünya ağaçları görsel şölen oluşturdu

Türkiye'de yenidünya meyvesinin en fazla üretildiği iller arasında yer alan Mersin'de ağaçların çiçek açmasıyla görsel bir güzellik ortaya çıkarken, arılar için de nektar ve polen toplama alanı oldu

MERSİN - Türkiye'de yeni dünya ( Malta eriği) meyvesinin en fazla üretildiği iller arasında yer alan Mersin'de ağaçların çiçek açmasıyla görsel bir güzellik ortaya çıkarken, arılar için de nektar ve polen toplama alanı oldu.

Türkiye'de özellikle yenidünya meyvesi için ekolojik şartların uygun olduğu Akdeniz Bölgesi'nde en çok üretim, Antalya ile Mersin'de yapılıyor. Yenidünya üretiminin 10 milyon ton civarında olduğu iki kentte ağaçlar çiçek açmaya başladı. Daha çok limon bahçeleri ile bilinen Mersin'in Erdemli ilçesinde de hemen hemen her yerde yenidünya ağaçlarının olması dikkat çekiyor. Kışın nadir çiçek açan meyve ağaçlarından olan yenidünya hem çevreye görsel şölen katıyor hem güzel bir koku yayıyor hem de arılara nektar ve polen sunuyor.

Karaten, B, C vitaminleri, fosfor, potasyum ve kalsiyum açısından zengin olan yenidünya meyvesi aynı zamanda önemli bir antioksidan olarak biliniyor.

Yenidünyanın kışın çiçek açan nadir ağaçlardan biri olduğunu belirten kendisi de arıcılık yapan Ahmet Ateş, "Kışın en güzel ağaçlardan birisi de budur. Yeni dünya çiçeklerinden arılarımız da istifade ediyor. Güzel bir görünüm oluyor. 3 ay sonra da meyvesini vermeye başlar" dedi.

Çiçek açan yenidünya ağaçları görsel şölen oluşturdu

Çiçek açan yenidünya ağaçları görsel şölen oluşturdu

Çiçek açan yenidünya ağaçları görsel şölen oluşturdu

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İhlas Haber Ajansı / Halil İbrahim Varlı - Son Dakika Haberleri

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