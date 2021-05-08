Çiçek açan vişne ağaçlarından görsel şölen
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Çiçek açan vişne ağaçlarından görsel şölen

İhlas Haber Ajansı / DEMET KARAKUŞ - Haberler | Güncel

Çiçek açan vişne ağaçlarından görsel şölen -Sivas'ta vişne ağaçlarının çiçek açmasıyla ortaya çıkan görüntü Kış mevsimini anımsattı, beyaza bürünen bahçe görsel ziyafet sundu.

Çiçek açan vişne ağaçlarından görsel şölen

-Sivas'ta vişne ağaçlarının çiçek açmasıyla ortaya çıkan görüntü Kış mevsimini anımsattı, beyaza bürünen bahçe görsel ziyafet sundu.

SİVAS - Sivas'ta vişne ağaçlarının çiçek açmasıyla ortaya çıkan görüntü kış mevsimini anımsattı, beyaza bürünen bahçe görsel ziyafet sundu.

Sivas'ta Çukurbelen Köyü'nde 70 dönümlük araziye dikilen vişne ağaçları ilkbaharın gelmesiyle çiçek açtı. 2 bin 500 vişne ağacının bembeyaza bürünmesiyle ortaya çıkan görüntü Kış mevsimini anımsattı. Havadan görüntülenen vişne bahçesi, pamuk tarlası ve kırağıyı kaplanan ormanları andırdı. Ortaya çıkan eşsiz manzara izleyenlere görsel ziyafet sundu.

"Kar yağmış gibi oluyor"

Vişne bahçesinin sahibi Cemal Çoşkun, ağaçların çiçek açması ile bahçede kar ve kış görüntüleri oluştuğunu belirtip, "Burası Çukurbelen merkez köyü Çoşkunlar bahçesi. Burada 2 bin 500 tane vişne ağacımız var. Şuanda ağaçlarımız çiçek açtı. Bembeyaz oldu ortalık. Yıllık biz buradan yaklaşık 30-40 ton vişne hasılatı yapıyoruz. 15-20 gün sonra çiçek dökülür meyveye döner. Temmuz Ağustos aylarında da hasada başlarız. Sonra vişne toplamaya başlıyoruz. Muhteşem bir görüntü var. Görenler ilgi gösteriyor. Hep gelip bakıyorlar burası neresi diye. Hasat zamanı gelip burada kendileri gelip toplayıp alabiliyorlar. Çiçekler açınca aynı kar yağmış gibi oluyor. Pamuk tarlası görüntüsü veriyor" dedi.

Çiçek açan vişne ağaçlarından görsel şölen
Çiçek açan vişne ağaçlarından görsel şölen
Çiçek açan vişne ağaçlarından görsel şölen
Çiçek açan vişne ağaçlarından görsel şölen

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DEMET KARAKUŞ

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