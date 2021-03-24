Çiçek açan meyve ağaçları kar altında kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çiçek açan meyve ağaçları kar altında kaldı

24.03.2021 22:11 | Son Güncelleme: 24.03.2021 22:18

Çiçek açan meyve ağaçları kar altında kaldı Tokat'ta çiçek açan meyve ağaçları kar altında kalırken, çiftçiler zirai dondan endişesi yaşadı.

Çiçek açan meyve ağaçları kar altında kaldı

TOKAT - Tokat'ta çiçek açan meyve ağaçları kar altında kalırken, çiftçiler zirai dondan endişesi yaşadı.

Tokat'ta gece saatlerinde aralıklarla başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Sabah saatlerimde evlerinden çıkan vatandaşlar kar örtüsü ile karşılaştı. Şehirlerarası yollarda trafikte aksamalara neden olan kar yağışı il merkezinde etkisini gösterdi. Çiçek açan erik, kaysı ve badem ağaçları kar altında kaldı. Zirai don endişesi yaşayan çiftçiler yaşadıkları çaresizliği dile getirdi. Meyve ağaçlarının karla kaplı olmasının endişelendiklerini belirten Bülent İçmez, "Erik ve kaysı ağaçlarımız kar altında kaldı. Neyse ki şeftali ağaçları henüz çiçek açmadı. Bu gece zirai don olursa bu ağaçlardan çağla, erik beklemek hayal olur. Hava tahminlerin baktım, eksi değerlerde gösteriyor. Bu da çiçek açan ağaçlar için sakıncalı bir durum. Bu kırağı gibi değil ki ağacın çevresinde ateş yakalım. Kar bu çiçekleri ıslattı, çiçeğin içindeki su gece dona çektiği zaman bir hafta sonra sapsarı olur dökülür" dedi.

İlkbaharda kar yağışının şaşkınlığını yaşadığını ifade eden Muhammet Aytekin, "Havaların ısınmasını beklerken sabah evden çıktığımızda beyaz örtü ile karşılaştık. Bu kadar yoğun bir kar yağışı beklemiyorduk. Oldukça şaşırdık, bizler için sürpriz oldu" diye konuştu.

Çiçek açan meyve ağaçları kar altında kaldı
Çiçek açan meyve ağaçları kar altında kaldı
Çiçek açan meyve ağaçları kar altında kaldı
Çiçek açan meyve ağaçları kar altında kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NURHAN İÇMEZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Devlet Bahçeli Vladimir Putin Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Aleyna Tilki Kıvanç Tatlıtuğ Berrak Tüzünataç
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Gökhan Gönül Ünal Karaman Hikmet Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çiçek açan meyve ağaçları kar altında kaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 22:18:58. #1.14#
title