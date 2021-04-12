Çiçek açan kayısı ağaçları beyaza büründü, çiftçiyi telaş sardı
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Çiçek açan kayısı ağaçları beyaza büründü, çiftçiyi telaş sardı

İhlas Haber Ajansı / YASİN KAYACI - Haberler | Güncel

Çiçek açan kayısı ağaçları beyaza büründü, çiftçiyi telaş sardı Sivas'ın Gürün ilçesinde etkili olan kar yağışı çiçek açan kayısı ağaçlarını beyaza bürüdü.

Çiçek açan kayısı ağaçları beyaza büründü, çiftçiyi telaş sardı

Sivas'ın Gürün ilçesinde etkili olan kar yağışı çiçek açan kayısı ağaçlarını beyaza bürüdü. İlçede bir çok vatandaşın geçim kaynağı olan kayısı ağaçlarının beyaza bürünmesi ürün kaybının yaşanabilecek olması nedeniyle çiftçileri tedirgin etti.

SİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesinde etkili olan kar yağışı çiçek açan kayısı ağaçlarını beyaza bürüdü. İlçede bir çok vatandaşın geçim kaynağı olan kayısı ağaçlarının beyaza bürünmesi ürün kaybının yaşanabilecek olması nedeniyle çiftçileri tedirgin etti..

İlkbahar mevsiminin yaşandığı bu günlerde Sivas il genelinde kış aylarından kalma günler yaşanıyor. Kayısı üretiminde önemli role sahip olan Gürün ilçesinde çiçek açan kayısı ağaçları kar yağışıyla beyaza büründü. İlçede birçok vatandaşın geçim kaynağı olan kayısı da ürün kaybının yaşanacağı düşüncesi çiftçileri tedirgin etti.

Gürün ilçesi Bahçeiçi köyünde yaşayan Hacı Mercan Kaya, yağan kar yağışının kayısı hasadını olumsuz etkileyeceğini belirterek"Kayısı ağaçlarımızda çiçekler açtı. Görüyorsunuz kayısıları kar yağışı vurdu. Muhtemelen bu senede kayısı olmayacak. Yoğun bir kar yağışı var. Hava sıcaklığı eksi 2 derece " dedi.

Çiçek açan kayısı ağaçları beyaza büründü, çiftçiyi telaş sardı
Çiçek açan kayısı ağaçları beyaza büründü, çiftçiyi telaş sardı
Çiçek açan kayısı ağaçları beyaza büründü, çiftçiyi telaş sardı
Çiçek açan kayısı ağaçları beyaza büründü, çiftçiyi telaş sardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN KAYACI

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 11:31:15. #1.15#
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