Çiçek açan Kaf laleleri, 2 bin 500 rakımda renk cümbüşü oluşturdu
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Çiçek açan Kaf laleleri, 2 bin 500 rakımda renk cümbüşü oluşturdu

Çiçek açan Kaf laleleri, 2 bin 500 rakımda renk cümbüşü oluşturdu
Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci - Haberler | Güncel

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, baharla açan rengarenk lale ve endemik çiçekler görsel şölen sunuyor.

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, baharla açan rengarenk lale ve endemik çiçekler görsel şölen sunuyor.

Zengin florasıyla baharda çiçeklerle bezenen ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki 2 bin 500 rakımlı Keklik Vadisi, Sulu Dere ve Aşıt Tepe'de açan ters lale türünden "Kaf" laleleri, çiğdemler, mor kardelenler sarıçam ormanlarında renk cümbüşü oluşturdu.

Doğa fotoğrafçıları, bölgede eşsiz manzaraya sahne olan laleleri ve diğer çiçekleri görüntülemeye çalıştı.

Doğa fotoğrafçısı Hasan Cellat, AA muhabirine, Sarıkamış'ın eşsiz doğasında fotoğraf çekmenin hazzını yaşadıklarını söyledi.

Yüksek rakımda olan ilçede kış mevsiminin uzun sürdüğünü belirten Cellat, "Beyaz örtü kalktıktan sonra sarıçam ormanlarında görülmeye değer çiçekler açmaya başladı. Ters lale, kardelen, kar çiçekleri biz doğa fotoğrafçılarına çok güzel görüntüler sunuyor. Bütün doğa fotoğrafçılarını buraya bekliyoruz. Eşsiz sarıçam ormanları içinde bu doğal güzellikleri fotoğraflasınlar." diye konuştu.

Fotoğraf sanatçısı Turhan Koçaş ise Sarıkamış'ta bahar ayında renk cümbüşünün yaşandığını söyledi.

Koçaş, "Şu anda Keklik Vadisi'nde tabiatın canlandığına şahitlik ediyoruz. Bölgede ters lalelerin çekimini yapıyoruz. Bu lale yüksek rakımlarda yetişen ve ömrü ortalama 20 gün olan bir çiçek. Bundan sonra kırmızı ve sarı laleler çıkacak biz de bunların görüntülerini çekmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci

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