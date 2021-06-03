Çiçek açan haşhaşlar drone ile görüntülendi

Türkiye'nin önemli haşhaş üretim merkezlerinden olan Afyonkarahisar'da havaların ısınması ile haşhaşlar çiçek açmaya başlarken, mor ve beyaz renkle kaplı tarlaların drone ile çekilen görüntüsü seyrine doyumsuz anlar oluşturdu.

Türkiye'nin önemli haşhaş üretim merkezlerinden olan Afyonkarahisar'da havaların ısınması ile haşhaşlar çiçek açmaya başlarken, mor ve beyaz renkle kaplı tarlaların drone ile çekilen görüntüsü seyrine doyumsuz anlar oluşturdu.

Bolvadin ilçesinde drone ile görüntülenen haşhaş tarlaları muhteşem bir görüntü izletti. Haşhaş Bitkisi, ülke ve bölge ekonomisine sağladığı büyük katkısının yanı sıra, tıp, kozmetik ve gıda sektöründe kullanılırken, yağlı bitki olması nedeniyle sofralarda yemek yağı olarak da kullanılıyor. Ayrıca haşhaş taneleri hamur işlerinde sevilerek tüketiliyor. Afyonkarahisar'ın en önemli tarımsal üretimleri arasında yer alan haşhaş aynı zamanda kentin simgelerinden de birisi. Çiçek açan haşhaşın önümüzdeki aylarda hasadının yapılacağı belirtildi.

(Onur Dal/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı