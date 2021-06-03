Çiçek açan haşhaşlar drone ile görüntülendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çiçek açan haşhaşlar drone ile görüntülendi

Çiçek açan haşhaşlar drone ile görüntülendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye'nin önemli haşhaş üretim merkezlerinden olan Afyonkarahisar'da havaların ısınması ile haşhaşlar çiçek açmaya başlarken, mor ve beyaz renkle kaplı tarlaların drone ile çekilen görüntüsü seyrine doyumsuz anlar oluşturdu.

Türkiye'nin önemli haşhaş üretim merkezlerinden olan Afyonkarahisar'da havaların ısınması ile haşhaşlar çiçek açmaya başlarken, mor ve beyaz renkle kaplı tarlaların drone ile çekilen görüntüsü seyrine doyumsuz anlar oluşturdu.

Bolvadin ilçesinde drone ile görüntülenen haşhaş tarlaları muhteşem bir görüntü izletti. Haşhaş Bitkisi, ülke ve bölge ekonomisine sağladığı büyük katkısının yanı sıra, tıp, kozmetik ve gıda sektöründe kullanılırken, yağlı bitki olması nedeniyle sofralarda yemek yağı olarak da kullanılıyor. Ayrıca haşhaş taneleri hamur işlerinde sevilerek tüketiliyor. Afyonkarahisar'ın en önemli tarımsal üretimleri arasında yer alan haşhaş aynı zamanda kentin simgelerinden de birisi. Çiçek açan haşhaşın önümüzdeki aylarda hasadının yapılacağı belirtildi.

(Onur Dal/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türkiye'de 7 bin 181 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 112 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 7 bin 181 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 112 kişi yaşamını yitirdi
Son dakika... Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 150 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 181 kişinin testi pozitif çıktı, 112 kişi hayatını kaybetti.
Son dakika... Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 150 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 181 kişinin testi pozitif çıktı, 112 kişi hayatını kaybetti.
146 ülke listede! Türkiye'ye gelen aşılı yolculardan PCR testi istenmeyecek
146 ülke listede! Türkiye'ye gelen aşılı yolculardan PCR testi istenmeyecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fatma Şahin Ziya Selçuk Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Murat Boz Seda Sayan Ebru Gündeş Kenan Doğulu
Spor Ergin Ataman Abdullah Avcı Nihat Özdemir Roland Garros Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çiçek açan haşhaşlar drone ile görüntülendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 10:23:29. #1.14#

title