Çiçek açan günebakanlar ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı

Çiçek açan günebakanlar ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı -Güne bakanlar başkaldırdı, ortaya bu manzara çıktı Sivas'ta çiçek açan ayçiçeği tarlası ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

Çiçek açan günebakanlar ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı

-Güne bakanlar başkaldırdı, ortaya bu manzara çıktı

SİVAS - Sivas'ta çiçek açan ayçiçeği tarlası ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

Sivas kent merkezine yakın bir noktada yaklaşık bin dönüm araziye ekilen günebakanlar çiçek açtı. Sarı rengiyle göz kamaştıran ayçiçekleri ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Bazı vatandaşlar alana gelerek fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi. Ekim ayının sonlarına doğru hasat edilmesi beklenen ayçiçeklerinin oluşturduğu görsel şölen drone ile havadan da görüntülendi.

"Manzarayı gören fotoğraf çektiriyor"

Erkan İlter, vatandaşların ayçiçeği tarlasına gelip fotoğraf çekildiğini söyleyerek, " Görüntü olarak güzel. Hem ülke ekonomisine katkı sağladığı için güzel. Verdiği oksijen güzel. Bir anlamda geçici bir orman oluyor burası. Burada düğün sahipleri gelinlerimiz, damatlarımız falan gelip fotoğraf çekiliyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Erden