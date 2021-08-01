Çiçek açan günebakanlar ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çiçek açan günebakanlar ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı

İhlas Haber Ajansı / Onur Erden - Haberler | Güncel

Çiçek açan günebakanlar ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı -Güne bakanlar başkaldırdı, ortaya bu manzara çıktı Sivas'ta çiçek açan ayçiçeği tarlası ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

Çiçek açan günebakanlar ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı

-Güne bakanlar başkaldırdı, ortaya bu manzara çıktı

SİVAS - Sivas'ta çiçek açan ayçiçeği tarlası ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

Sivas kent merkezine yakın bir noktada yaklaşık bin dönüm araziye ekilen günebakanlar çiçek açtı. Sarı rengiyle göz kamaştıran ayçiçekleri ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Bazı vatandaşlar alana gelerek fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi. Ekim ayının sonlarına doğru hasat edilmesi beklenen ayçiçeklerinin oluşturduğu görsel şölen drone ile havadan da görüntülendi.

"Manzarayı gören fotoğraf çektiriyor"

Erkan İlter, vatandaşların ayçiçeği tarlasına gelip fotoğraf çekildiğini söyleyerek, " Görüntü olarak güzel. Hem ülke ekonomisine katkı sağladığı için güzel. Verdiği oksijen güzel. Bir anlamda geçici bir orman oluyor burası. Burada düğün sahipleri gelinlerimiz, damatlarımız falan gelip fotoğraf çekiliyor" dedi.

Çiçek açan günebakanlar ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı
Çiçek açan günebakanlar ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı
Çiçek açan günebakanlar ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı
Çiçek açan günebakanlar ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Erden

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Tanju Özcan Haydar Aliyev Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Düm Tek Tek Aleyna Tilki Şevval Şahin
Spor Ecem Güzel Fatih Terim Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çiçek açan günebakanlar ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.8.2021 12:44:25. #1.15#

title