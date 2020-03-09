Çiçek açan ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu
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Hatay, Güncel

Çiçek açan ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu

Hatay'da, bahar mevsiminin gelmesiyle rengarenk açan çiçekler ve ağaçlar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

09.03.2020 17:00 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:01
Çiçek açan ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu

Hatay'da, bahar mevsiminin gelmesiyle rengarenk açan çiçekler ve ağaçlar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Soğuk kış günleri yerini yavaş yavaş sıcak havalara bırakıp bahar kendini gösterince doğa da renklerine büründü. Yemyeşil Amik ovasında çiçek açan meyve bahçeleri de vatandaşların da ilgi odağı oldu. Vatandaşlar zaman zaman Reyhanlı-Antakya karayolu üzerinde bulunan badem ağaçlarının bulunduğu meyve bahçelerinde oluşan kartpostallık görüntüler karşısında araçlarından inerek hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.

(Adem Karagöz - Ahmet Arslan/İHA)

Çiçek açan ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu

Kaynak: İHA

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Çiçek açan ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu

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