Cibuti, yarından itibaren Kovid-19 tedbirlerini kademeli olarak gevşetiyor

Doğu Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla yayıldığı Cibuti, ekonomik gerekçelerle yarından itibaren salgın kapsamında alınan bazı önlemleri kaldıracak.

Doğu Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla yayıldığı Cibuti, ekonomik gerekçelerle yarından itibaren salgın kapsamında alınan bazı önlemleri kaldıracak.

Dışişleri Bakanı Mahmud Ali Yusuf, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yarından itibaren Cibuti'de hayat kademeli olarak normale dönmeye başlayacak. Rakamlar yüksek ancak başka seçenek yok. İnsanların geçimlerini sağlamaları ve işlerine gitmeleri gerekiyor." ifadesini kullandı.

Restoranlar, kafeler, hava, kara ve deniz sınırları hariç olmak üzere kamu ve özel sektördeki çok sayıda alanda yasakların ve karantinanın kaldırılacağını belirten Yusuf, karar toplu ulaşımın yeniden başlaması ve ibadet yerlerinin resmen açılmasına izin verse de halkın sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımına çok dikkat etmesi gerektiğini kaydetti.

Yusuf, Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) verilerine göre, nüfusa oranla Afrika kıtasında en fazla vakaya sahip ülke olduklarının görüldüğünü ancak test sayısında komşularının birçoğunu geride bıraktıklarını belirtti.

Cibuti, 23 Mart'ta Kovid-19'la mücadele kapsamında tüm sınırlarını ve ibadet yerlerini kapatmış, toplu ulaşımı yasaklamıştı. Zaruri sektörler dışında işçilerin çalışmasına da izin verilmemişti.

Yaklaşık bir milyon nüfuslu Afrika Boynuzu ülkesi Cibuti'de şu ana kadar 1189 vaka görüldü, 3 kişi hayatını kaybetti, 834 kişi iyileşti.

Kaynak: AA