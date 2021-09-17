Cibuti, Somali Ulusal Güvenlik Danışmanı Fahad Yasin'i gözaltına aldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cibuti, Somali Ulusal Güvenlik Danışmanı Fahad Yasin'i gözaltına aldı

AA / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel
Cibuti, Somali Ulusal Güvenlik Danışmanı Fahad Yasin'i gözaltına aldı

Cibuti'nin, Somali Ulusal Güvenlik Danışmanı Fahad Yasin'i gözaltına aldığı bildirildi.

Cibuti'nin, Somali Ulusal Güvenlik Danışmanı Fahad Yasin'i gözaltına aldığı bildirildi.

Somali Cumhurbaşkanlığı İletişim Direktörü Abdirashid Hashi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Fahad Yasin'in Cibuti Havalimanı'nda hukuksuz şekilde gözaltına alınmasını kınadıklarını belirtti.

Hashi, bu tür girişimlerin iki hükümet arasındaki ilişkilerin gelişmesine yardımcı olmayacağı uyarısında bulundu.

Eski İstihbarat Başkanı Fahad Yasin, kadın istihbaratçı İkran Tahlil'in ölümü sonrası Başbakan Muhammed Hüseyin Roble tarafından 6 Eylül'de görevden alınmıştı.

Yasin'in görevden alınmasına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, yeni istihbarat başkanı atayarak, Yasin'i de Ulusal Güvenlik Danışmanı yapmıştı.

Yetki kavgası haftalardır sürüyor

Ülkede sene başında yapılması planlanan seçimlerin defalarca ertelenmesi sonrası muhalifler Fermacu'yu Cumhurbaşkanı olarak tanımadıklarını duyurmuş, Fermacu, tansiyonu düşürmek için seçim sürecini yönetme yetkisini Başbakan'a vermişti.

Fermacu ve Roble arasında haftalardır devam eden yetki tartışması ülkede tansiyonu yeniden yükseltirken, iki yönetici de birbirini anayasaya aykırı davranmakla suçluyor.

AA / Tufan Aktaş - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin
Spor Arda Turan Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Kerem Aktürkoğlu Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Cibuti, Somali Ulusal Güvenlik Danışmanı Fahad Yasin'i gözaltına aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 15:18:54. #1.12#