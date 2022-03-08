Cibuti'deki yolsuzluk soruşturmasında üst düzey kamu görevlileri gözaltında - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cibuti'deki yolsuzluk soruşturmasında üst düzey kamu görevlileri gözaltında

AA - Tufan Aktaş - Güncel
 - Güncelleme:
Cibuti'deki yolsuzluk soruşturmasında üst düzey kamu görevlileri gözaltında

Cibuti'de yürütülen yolsuzluk soruşturmasında üst düzey kamu yetkilileri gözaltına alındı.

Cibuti'de yürütülen yolsuzluk soruşturmasında üst düzey kamu yetkilileri gözaltına alındı.

Cibuti devlet televizyonu RTD'nin haberine göre, Hazine Genel Direktörü Sahal Said Awaleh ve Bütçe Bakanlığı yöneticilerinden Farah Muhammed Osman, zimmetine para geçirme suçlamasıyla gözaltına alındı.

Savcılık soruşturması ve yerli tüccarların verdiği ifadeler sonrası gözaltına alınan bir diğer isim de eski Bütçe Bakanı Abdülkerim Aden Cher oldu.

Zimmete para geçirmekle suçlanan isimlerin, sürekli aynı tedarikçilerden normalde ihtiyaç duyulanın üstünde inşaat ve mobilya malzemesi aldığı ileri sürüldü.

Soruşturma kapsamında çok sayıda araç ve gayrimenkulün yanı sıra milyonlarca dolara da el konulduğu belirtiliyor.

AA / Tufan Aktaş - Güncel

Yolsuzluk, Cibuti, Kamu, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title