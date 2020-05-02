Cibuti'de sağlık ekipleri Kovid-19 taraması için evlere gidecek
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Cibuti'de sağlık ekipleri Kovid-19 taraması için evlere gidecek

Cibuti'de sağlık ekipleri Kovid-19 taraması için evlere gidecek
02.05.2020 00:58 | Son Güncelleme: 02.05.2020 00:58

Doğu Afrika ülkesi Cibuti'de sağlık ekipleri, kapı kapı tarama yaparak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarını tespit edecek.

Doğu Afrika ülkesi Cibuti'de sağlık ekipleri, kapı kapı tarama yaparak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarını tespit edecek.

İlk Kovid-19 vakasının 18 Mart'ta, ilk virüs kaynaklı can kaybının ise 9 Nisan'da görüldüğü Cibuti'de hükümet tedbirlerini arttırdı.

Sağlık Bakanlığı ekipleri, cuma günü başlattıkları proje ile kapı kapı dolaşarak, günde 5 bin kişi olmak üzere ilk etapta 45 bin tarama yapmayı hedefliyor.

Ülkede bugüne kadar 1097 koronavirüs vakası tespit edilirken, 2 can kaybı yaşandı, 672 kişi iyileşti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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