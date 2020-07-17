Cibuti'de Kovid-19 vaka sayısı 5 bini aştı Doğu Afrika ülkesi Cibuti'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 5 bini geçti.

Doğu Afrika ülkesi Cibuti'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 5 bini geçti.?

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 10 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece vaka saysının 5 bin 3'e yükseldiği ifade edilen açıklamada, 56 kişinin de virüs nedeniyle hayatını kaybettiği aktarıldı.

Açıklamada 4 bin 809 kişinin ise iyileştiği kaydedildi.

Kaynak: AA