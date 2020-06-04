Cibuti'de Kovid-19 vaka sayısı 4 bini aştı Doğu Afrika ülkesi Cibuti'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 4 bini geçti.

Doğu Afrika ülkesi Cibuti'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 4 bini geçti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısının 119 artarak 4 bin 54'e ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, Kovid-19 nedeniyle toplam 26 kişinin yaşamını yitirdiği, 1685 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) verilerine göre, kıta genelinde toplam 163 bin 599 Kovid-19 vakası görüldü, 4 bin 611 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA