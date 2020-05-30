Cibuti'de Kovid-19 vaka sayısı 3 bini aştı
Doğu Afrika ülkesi Cibuti'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 3 bini geçti.
30.05.2020 22:31 | Son Güncelleme: 30.05.2020 22:31
Doğu Afrika ülkesi Cibuti'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 3 bini geçti.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısının 280 artarak 3 bin 194'e ulaştığı bildirildi.
Kovid-19 nedeniyle 22 kişinin yaşamını yitirdiği ve 1286 kişinin de iyileştiği belirtilen açıklamada, son 24 saatte 2 kişinin öldüğü kaydedildi.
Kaynak: AA