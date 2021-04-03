Cibuti'de görev yapan iki Japon askeri Kovid-19'a yakalandı
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Cibuti'de görev yapan iki Japon askeri Kovid-19'a yakalandı

Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Cibuti'de görev yapan iki Japon askeri Kovid-19'a yakalandı

Doğu Afrika ülkesi Cibuti'de görev yapan Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetleri (GSDF) mensubu iki asker yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Doğu Afrika ülkesi Cibuti'de görev yapan Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetleri (GSDF) mensubu iki asker yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Japonya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cibuti'de görevli iki Japon askerinin ateş ve baş ağrısı şikayetleri üzerine yapılan testler, Kovid-19 pozitif çıktı.

Biri 20'li, diğer 30'lu yaşlarda olan iki GSDF personeliyle temaslı olduğu düşünülen 20 kişi karantinaya alındı.

Kızıldeniz ile Hint Okyanusu'nu bağlayan Aden Körfezi ve Somali açıklarında korsanlıkla mücadele yürüten Cibuti'deki üssün korunmasında yaklaşık 80 GSDF personeli görev yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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