Cibuti'de göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 34 kişi öldü
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Cibuti'de göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 34 kişi öldü

Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
Cibuti'de göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 34 kişi öldü

Doğu Afrika ülkesi Cibuti'de düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 34 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Doğu Afrika ülkesi Cibuti'de düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 34 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Doğu Afrika ve Afrika Boynuzu Bölge Direktörü Muhammed Abdiker, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Cibuti'de göçmenleri taşıyan bir teknenin alabora olduğunu kaydetti.

Teknenin insan tacirleri ve kaçakçılara ait olduğu bilgisini paylaşan Abdiker, "Teknenin alabora olması sonucu 34 göçmen Cibuti sahillerinde trajik bir şekilde hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

Binlerce genç Afrikalı, Körfez ülkelerine ulaşmak için Cibuti'den teknelerle Yemen'e geçmeye çalışıyor.

Cibuti'de insan kaçakçıları tarafından 3 Mart'ta denize atılan 80 göçmenden 20'si hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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