Cibuti'de göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu: 34 ölü
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Cibuti'de göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu: 34 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Cibuti'de göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu: 34 ölü

Doğu Afrika ülkesi Cibuti açıklarında yasadışı göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 34 göçmen boğularak hayatını kaybetti.

Doğu Afrika ülkesi Cibuti açıklarında yasadışı göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 34 göçmen boğularak hayatını kaybetti.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Cibuti açıklarında yasadışı göçmenleri taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu 34 göçmenin hayatını kaybettiğin duyurdu. IOM Doğu Afrika ve Afrika Boynuzu Bölge Direktörü Muhammed Abdiker yaptığı açıklamada, "Göçmenler insan kaçakçıları planlamasıyla yasadışı olarak göç etmeye çalışıyorlardı. Göçmenleri istismar eden kaçakçıların tutuklaması ve yargılaması bir öncelik olmalı. Göçmenler boş yere hayatını kaybediyor" ifadelerini kullandı. - CİBUTİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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