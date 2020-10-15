Cibuti'de 10 düzensiz göçmenin cesedi kıyıya vurdu
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Cibuti'de 10 düzensiz göçmenin cesedi kıyıya vurdu

15.10.2020 18:45 | Son Güncelleme: 15.10.2020 18:48
Cibuti'de 10 düzensiz göçmenin cesedi kıyıya vurdu

Yemen'den dönen 10 Afrikalı düzensiz göçmenin cesedi Cibuti kıyılarında bulundu.

Yemen'den dönen 10 Afrikalı düzensiz göçmenin cesedi Cibuti kıyılarında bulundu.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Twitter'dan yaptığı açıklamada, Cibuti'de kıyıya vurmuş 10 ceset bulunduğunu kaydetti.

Afrikalı göçmenlerin Yemen'den döndükleri aktarılan açıklamada, acil olarak arama ve kurtarma çalışmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Hayatını kaybeden göçmenlerin Etiyopyalı veya Somalili olabileceği tahmin ediliyor.

IOM verilerine göre, son bir ayda çoğunluğunu ülkelerine geri dönmeye çalışan Etiyopyalı ve Somalililerin oluşturduğu en az 2 bin göçmen Yemen'den Cibuti'ye geldi.

Suudi Arabistan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası düzensiz göçmenleri sınır dışı etmesi nedeniyle göçmenler kaçak yollarla ülkelerine geri dönmeye başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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