Cibuti Büyükelçisi Abdillahi'den Keçiören Belediyesine ziyaret
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Cibuti Büyükelçisi Abdillahi'den Keçiören Belediyesine ziyaret

Cibuti Büyükelçisi Abdillahi'den Keçiören Belediyesine ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cibuti'nin Ankara Büyükelçisi Aden Hüseyin Abdillahi, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'u ziyaret etti.

Cibuti'nin Ankara Büyükelçisi Aden Hüseyin Abdillahi, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'u ziyaret etti.

Keçiören Belediye Başkanı Altınok'u makamında ziyaret eden Cibuti Büyükelçisi Abdillahi, Türkiye ve Cibuti arasında sürdürülen dostluk ve kardeşlik ilişkisinden duyduğu memnuniyete vurgu yaptı. Başkan Turgut Altınok da son yıllarda iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin önemli ölçüde geliştiğini hatırlatarak, Türkiye'nin sınırlarının sadece Anadolu topraklarıyla ölçülemeyeceğini ifade etti. Altınok, "Ortadoğu'dan Balkanlara, Arap coğrafyasından Altaylara kadar birçok gönül coğrafyasına sahibiz. Bu gönül coğrafyalarımızdan biri de Cibuti'dir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Cibuti ile ilişkilerin daha sağlam hale geldiğini kaydeden Altınok, "Burada yaşayan Müslüman kardeşlerimizle artık daha rahat ilişki kurabiliyoruz. Bir yandan da Müslüman coğrafyalarımızda yanan ateş var. Kardeş kardeşi, Müslüman Müslümanı öldürüyor. Tüm Müslümanlar bir araya gelerek yanan bu ateşi söndürmek için el ele vermeliyiz. Mübarek Ramazan ayı tüm Müslüman ülkelerin ve tüm insanlığın barış ve huzur içinde yaşamasına vesile olsun" ifadelerini kullandı.

Altınok, Abdillahi'nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Dostluğumuz bakidir. Her zaman Keçiören'e bekleriz. Sayın büyükelçimize ziyaretleri için teşekkür ediyor, kardeş Cubuti halkına da selamlarımı iletiyorum. Ramazan-ı Şerifleri mübarek olsun" dedi.

Büyükelçi Abdillahi, misafirperverliğinden dolayı Başkan Altınok'a teşekkür ederek, sıcak ve samimi bir havada geçen görüşmenin Türkiye ve Cibuti iş birliğinin yerel yönetimler düzeyinde geliştirilmesi için önemli bir adım olduğunu kaydetti. - ANKARA

Cibuti Büyükelçisi Abdillahi'den Keçiören Belediyesine ziyaret
Cibuti Büyükelçisi Abdillahi'den Keçiören Belediyesine ziyaret
Cibuti Büyükelçisi Abdillahi'den Keçiören Belediyesine ziyaret
Cibuti Büyükelçisi Abdillahi'den Keçiören Belediyesine ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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