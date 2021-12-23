CİBUTİ AMBOULİ-DOSTLUK BARAJININ DEVRİ YAPILDI

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Cibuti Ambouli-Dostluk Barajının devri Cibuti Tarım, Su, Hayvancılık ve Deniz Kaynakları Bakanı Muhammed Ahmed Awaleh, Cibuti Büyükelçimiz Salim Levent Şahinkaya ve Genel Müdür Yardımcımız Dinçer Aydoğan tarafından yapıldı. Türkiye ve Cibuti arasındaki mevcut dostluk ilişkilerinin güçlendirilmesi ve su alanında işbirliğinin geliştirmesi kapsamında DSİ tarafından inşa edilen ve ülkenin ilk barajı olan Ambouli-Dostluk Barajı, Cibuti'nin aynı isimli başkentini, Ambouli deresinin taşkınlarından koruyor ve kente yeterli miktarda temiz içme ve kullanma suyu temin ediyor. Temelden yüksekliği 71 metre olan ve 14 milyon metreküp depolama hacmi bulunan Ambouli-Dostluk Barajı'nın yapımına 2017 yılında başlandı ve çalışmalar 2019 yılında tamamlanarak baraj işletmeye alındı.

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