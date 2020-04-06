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Cıbıltepe Kayak Merkezi, Sarıkamış, Sarıçam, Türkiye, Spor

Cıbıltepe, kızak pistiyle de uluslararası yarışlara ev sahipliği yapacak

Natürel kızak pisti bulunan Cıbıltepe Kayak Merkezi, uluslararası kızak yarışları için uyumluluk raporu aldı.

06.04.2020 11:22 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:22
Cıbıltepe, kızak pistiyle de uluslararası yarışlara ev sahipliği yapacak

Natürel kızak pisti bulunan Cıbıltepe Kayak Merkezi, uluslararası kızak yarışları için uyumluluk raporu aldı.

Türkiye'nin önemli kayak merkezleri arasında yer alan Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe, son dönemde ulusal ve uluslararası şampiyonalara yaptığı ev sahipliğiyle adından söz ettiriyor.

Sarıçam Ormanları, kristal karı ile ünlü Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden Cıbıltepe, 12-15 Mart tarihlerinde düzenlenen 2020 Kulüplerarası Natürel Kızak Türkiye Şampiyonası sonrası natürel kızak pistiyle uluslararası kızak yarışları için onay aldı.

Daha önce kayak pistleriyle dünya çapında birçok kayak ve snowboard organizasyonunun düzenlendiği Cıbıltepe, bu gelişmeyle artık kızak pistlerinde de uluslararası yarışlara ev sahipliği yapabilecek.

"Natürel Kızak Dünya Kupası'nın junior ayağı yarışlarına ev sahipliği yapabilir"

Uluslararası Kızak Federasyonu Başantrenörü ve delege Karl Flacher, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Kızak Federasyonunun düzenlediği şampiyonanın ardından Sarıkamış'taki Türkiye'nin ilk ve tek natürel kızak pistinin uluslararası yarışlar için uyumluluk raporunu onayladıklarını söyledi.

Sarıkamış'ın doğal güzelliği, kristal karı ve sarıçam ormanlarıyla kayak ve kızak için çok uygun olduğunu ifade eden Flacher, şöyle konuştu:

"Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde bulunan natürel kızak pistinde, Kulüplerarası Natürel Kızak Türkiye Şampiyonası yaptık. Bu kızak pistinin uluslararası yarışlar için uyumlu olduğunu onayladık. Yarışma organizasyon sahasında bazı küçük eksiklerin de olduğunu tespit ettik ve yaz döneminde bu eksiklikler giderilecek. Türkiye Kızak Federasyonunun Uluslararası Kızak Federasyonuna müracaat etmesiyle Cıbıltepe, önümüzdeki yıl ilk etapta Natürel Kızak Dünya Kupası'nın junior ayağı yarışlarına ev sahipliği yapabilir."

Türkiye Kızak Federasyonu İl Temsilcisi Ebubekir Urhan da Sarıkamış natürel kız pistinin uluslararası yarışlar için onaylanmasının sevindirici olduğunu belirtti.

Şartlar uygun olduğunda 2021 yılı kış sezonunda uluslararası yarışların yapılmasını sabırsızlıkla beklediklerini anlatan Urhan, şunları kaydetti:

"Delege Flacher, pistimizin zemininin, kodunun, metrajının, eğimlerinin, virajlarının, viraj sayısının, ışıklandırmasının, start ve finiş binasının Avrupa'da nadir görüldüğünü ifade etti. Bu demek ki dünyada gençlerin, büyüklerin, yıldızların yarışabileceği pozisyon oluştu. Dünya kupasının junior ayağının yapılabileceğini temsilci bildirdi. Burada yerel yöneticilerimiz Kars Valiliği, Serhat Kalkınma Ajansı ve bakanlıklarımızın desteği ile Sarıkamış yalnızca kayak değil, kızak yarışlarının da uluslararası yapılacağını gösterdi. Çok gurur verici bir şey, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

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