Cıbıltepe Kayak Merkezi yarıyıl tatilinin son gününde kayakseverleri ağırladı
Türkiye'nin önemli kış turizm noktalarından Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde, yarıyıl tatilinin son gününde yoğunluk yaşandı.
Türkiye'nin önemli kış turizm noktalarından Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde, yarıyıl tatilinin son gününde yoğunluk yaşandı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan turistler, merkezde gönüllerince eğlendi.
Sarıçam ormanları arasında, uzun ve alternatif kayak pistleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken kayak merkezine gelen ziyaretçiler, aileleriyle kayak yapmanın keyfini yaşadı.
Kar kalınlığının 2. etap pistinde 90 santimetreye ulaştığı kayak merkezinde, kayak takımları ve kızaklarla kayanlar renkli görüntüler oluşturdu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci