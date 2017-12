Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne İlgi Artıyor

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne her geçen gün ilgi artıyor.



Sarıkamış ilçesindeki 2 bin 634 rakımda yer alan ve sarıçam ormanları arasında bulunan Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı.



Uzun ve alternatif kayak pistleri, kristal karıyla turistlerin ilgisini çeken kayak merkezine, yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen kayakseverler de ilgi gösteriyor.



Her geçen gün ilginin arttığı kayak merkezinde özellikle hafta sonları yoğunluk yaşanıyor.



Hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar, kayak merkezine akın ederek, kayak, kızak ve snowboard yapmanın keyfini yaşadı.



Kayak merkezine gelen çocuklar ile anne ve babaların da kızakla kaymaları güzel görüntüler oluşturdu.



Kayak merkezinde hizmet veren bir otelin Genel Müdürü Mehmet Saraçoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun başlamasıyla hafta sonu yoğunluk yaşadıklarını söyledi.



Cıbıltepe'de mevcut 9 pistten 6'sında kayak yapıldığını belirten Saraçoğlu, "Sarıkamış'a olan ilgi her geçen gün katlanarak artıyor. Şu an pistlerde 60 santimetre kar var. Kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Yerli ve yabancı turistler otellerimize gelmeye başladı. İnşallah bol bereketli bir sezon geçireceğiz." dedi.



Kayak antrenörü Kubilay Şen, kar yağışıyla kayak merkezinin adeta canlandığını ifade ederek, "İki gündür kötü bir havanın ardından çok güzel kar yağışı başladı. İlerleyen saatlerde pistler kar ezme makinesiyle ezilerek kayak için ideal duruma gelecek." diye konuştu.



Kayak antrenörlerinden Sefer Karabağ ise Sarıkamış'ın kış turizminin incisi olduğuna dikkati çekerek, "Kar yağışıyla pistlerimiz yerli ve yabancı turistlerle doldu. Şu anda Amerika'dan gelen bir ailenin çocuğuna ders veriyorum. Bütün kayakseverleri Sarıkamış'a bekliyoruz." ifadelerini kullandı.