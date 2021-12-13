Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde yeni yapılan otel hizmete girdi

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde yapımı tamamlanan otel hizmete girdi.

Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali, Kültür ve Turizm İl Müdürü Hayrettin Çetin, İlçe Emniyet Müdürü Erden Sakarya, eski Kars Belediye Başkanı Naif Alibeyoğlu, Cıbıltepe Kayak Merkezi bölgesinde hizmete giren 25 oda, 50 yatak kapasiteli otelin açılışını gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Hayali, açılıştaki konuşmasında, Sarıkamış'ın turizme yönelik yatırımlarla gün geçtikçe potansiyelinin arttığını söyledi.

Hayali, bölgede yatırım yapacak müteşebbislere her konuda destek vereceklerini belirterek, "İlçemize sosyoekonomik ve istihdam bakımından değer katan, ilçemizin turizmle kalkınmasına katkı sunan otel sahibi Yakup Demir amcamıza teşekkür ediyor, bol bereketli kazançlarla hayırlı olmasını temenni ediyoruz." dedi.

Otel, konuşmaların ardından Karslı aşıkların seslendirdiği türküler işleğinde hizmete girdi.

AA / Hüseyin Demirci - Son Dakika Haberleri

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