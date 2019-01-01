Cıbıltepe'de Yeni Yıl Yoğunluğu

Yeni yıl tatilini fırsat bilerek kar kalınlığının 130 santimetreye ulaştığı Sarıkamış'taki Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne gelen yerli ve yabancı turistler yoğunluk oluşturdu.

Kristal kar kalitesi ve sarıçam ormanları arasındaki uzun kayak pistleriyle kayak tutkunlarının gözdesi haline gelen Cıbıltepe'ye, farklı il ve ilçelerin yanı sıra yurt dışından gelen kayakseverler, snowboard, kayak ve kızak kaymanın keyfini yaşıyor.

Kayak merkezinde hizmet veren bir otelin genel müdürü Mehmet Saraçoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bütün pistlerin geceden hazırlanarak kayak için uygun duruma getirildiğini söyledi.

Saraçoğlu, kayakseverlerin yeni yılın ilk gününde çok güzel bir havada kayağın keyfini yaşadıklarını belirterek, "Yeni yıla bütün oteller olarak yüzde 100 doluluk oranıyla girdik. Güneşli sarıçam ormanları içindeyiz. Sarıkamış'ta bu yıl turizmde patlama olacak. Bütün kayakseverleri bekliyoruz." dedi.

"Herkesin gelmesini tavsiye ediyoruz"

Van'dan kayak için Sarıkamış'a gelen Rana Gümüş de güzel vakit geçirdiklerini ifade ederek, "Kristal karlar olduğunu duyduk, çok hoşumuza gitti. Telesiyejden Sarıkamış manzarasını görüyoruz, çok eğleniyoruz, herkesin gelmesini tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

Kayak hocası Tarkan Usta da yeni yılın ilk gününde yoğunluk yaşandığını dile getirerek, "Sarıçamlar arasında kristal kar üzerinde misafirlerle birlikte kayağın keyfini yaşıyoruz. Kayakseverleri bu güzellikleri yaşamaya bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA