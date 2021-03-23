Cıbıltepe'de kayak keyfi mart ayının son günlerinde de sürüyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi, ilkbahar mevsiminin yaşandığı mart ayında da turistleri ağırlamaya devam ediyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi, ilkbahar mevsiminin yaşandığı mart ayında da turistleri ağırlamaya devam ediyor.

Kayak merkezinde son günlerde yaşanan yağışlarla, ikinci etap pistlerde kar kalınlığı 135 santimetreye ulaştı.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında seyretmesi nedeniyle kayak merkezindeki kar kalitesi mart ayının son günlerinde de bozulmadı. Yerli ve yabancı turistler, kayak ve snowboard yapıp, kızakla kayarak keyifli zaman geçiriyor.

Kayak eğitmeni Adem Şen, AA muhabirine, mart ayının son günlerinde de bölgede kayak keyfinin devam ettiğini söyledi.

Son yağışlarla pistlerde kayak için ideal kar bulunduğunu ifade eden Şen, "Mart ayında kayağın keyfini yaşıyoruz. Şu anda 1 metrenin üzerinde kar var. Nisanın 10'una kadar sezonumuz devam ediyor. Kayağın keyfini çıkarmak isteyenleri Sarıkamış'a bekliyoruz." dedi.

İstanbul'dan gelen kayak tutkunlarından Tuğbanur Eroğlu ise sarıçam ormanları arasında mart ayında kayağın keyfini yaşadıklarını anlatarak, "Kristal kar olduğu için burayı tercih ettik. Çok keyifli geçiyor, bir sürü pist var. Orman içinde güvenli bir şekilde kayak yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bursa'dan gelen Erkan Eyüp Aslanoğlu da baharda kayak keyfi yaşadıklarından bahsederek, Sarıkamış'a hayran kaldıklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci