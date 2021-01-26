Cıbıltepe'de kayak heyecanı mini konserlerle eğlenceli hale geliyor

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alan Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde tatil yapan turistler, kayak yapmanın yanı sıra mini konserlerle de doyasıya eğleniyor.

Yarıyıl tatili dolayısıyla kayak merkezinde yoğunluk oluşturan turistler, sarıçam ormanları arasında aileleriyle kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak eğlenceli zaman geçiriyor.

Zaman zaman bazı turistlerin kar üzerinde mini konserler verdiği kayak merkezinde, kayakseverler de güzel havada şarkılara eşlik edip keyifli anlar yaşıyor.

Merkezde kayak yaptıktan sonra misafirlere mini konser veren gitarist Güven Erdil, Sarıkamış'ı çok sevdiğini söyledi.

Birçok yerde kayak yaptığını ancak Cıbıltepe'deki kayak atmosferinin başka olduğunu ifade eden Erdil, "Bu sefer de müzikle dans olsun istedik. Nasıl Avrupa'da Amerika'da bu işler yapılıyorsa, biz de Sarıkamış'ta bunu yapacağız. Burada her şey müsait. Ben de 'gitar çalarak da kayak yapılır' dedim. Bunu görsünler istedim. Yarın, öbür gün Sarıkamış'ta kar üzerinde keman ve flüt de çalınır. Güzel bir orkestra yaparız diye düşünüyorum. " diye konuştu.

Sarıkamış Platformu Başkan Yardımcısı Oktay Yavlal da ilçenin doğal güzelliklerinden bahsederek, herkesi kayak için Cıbıltepe'ye beklediklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci