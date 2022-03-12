Cibali Alibeyköy tramvay hattı seferlerinde aksama
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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İstanbul'da etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Cibali-Alibeyköy Cep otogarı Tramvay Hattındaki seferlerin yapılamadığı açıklandı.
İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Cibali-Alibeyköy Cep otogarı Tramvay Hattındaki seferlerin yapılamadığı açıklandı.
İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamayla T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattında yoğun kar yağışı nedeniyle seferlerin yapılamadığı duyuruldu. - İSTANBUL
#Aybar kar fırtınasına karşı alınan önlemleri yeterli buluyor musunuz? #AybarKarFırtınası | #kargeldi | #karyağıyor | #kartatili— Haberler (@Haberler) March 11, 2022
İhlas Haber Ajansı / Yerel