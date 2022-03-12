Cibali Alibeyköy tramvay hattı seferlerinde aksama - Haberler

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Cibali Alibeyköy tramvay hattı seferlerinde aksama

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Cibali Alibeyköy tramvay hattı seferlerinde aksama

İstanbul'da etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Cibali-Alibeyköy Cep otogarı Tramvay Hattındaki seferlerin yapılamadığı açıklandı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Cibali-Alibeyköy Cep otogarı Tramvay Hattındaki seferlerin yapılamadığı açıklandı.

İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamayla T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattında yoğun kar yağışı nedeniyle seferlerin yapılamadığı duyuruldu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İstanbul, Tramvay, Metro, kar, Yerel, Güncel, Haberler

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