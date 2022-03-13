Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı tramvay seferleri yeniden başladı - Haberler

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Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı tramvay seferleri yeniden başladı

AA - Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı tramvay seferleri yeniden başladı

T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'ndaki seferlerin yeniden başladığı duyuruldu.

İSTANBUL (AA) - T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'ndaki seferlerin yeniden başladığı duyuruldu.

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'mızda seferlerimiz yapılmaya başlanmıştır." ifadesine yer verildi.

AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

İstanbul, Twitter, Tramvay, Metro, Güncel, Haberler

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