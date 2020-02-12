Ciara'dan sonra Dennis fırtınası yolda

12.02.2020 09:25 | Son Güncelleme: 12.02.2020 09:25

Geçtiğimiz hafta Kuzey Avrupa'yı vuran Ciara fırtınası etkisini yitirirken haftasona doğru yeni bir fırtınanın İngiltere'yi vuracağı açıklandı.

İngiltere'deki Meteoroloji Ofisi ülkenin güneyi ile Galler'de etkisini gösterecek Dennis fırtınası için sarı alarm uyarısı verdi.

Dennis fırtınasının saatte 80 kilometreyi bulabilecek rüzgarla birlikte aşırı yağış da getirmesi bekleniyor.

Ciara fırtınası nedeniyle İngiltere'de 3 kişi hayatını kaybetmişti. Fırtına dolayısıyla yüzlerce uçuş iptal edildi. Ayrıca fırtına demiryolu ve deniz yolu ulaşımını da olumsuz etkiledi.

İngiltere Meteoroloji Ofisi yaklaşan fırtına öncesinde İngiltere'nin güneyinde yaşayanlara haftasonu gerekli olmadıkça evlerden çıkılmaması ve yolculuk edilmemesi uyarısında bulundu.

Diğer yandan geçtiğimiz hafta İngiltere başta olmak üzere Hollanda ve Belçika'yı etkisi altına alan Ciara fırtınasında hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi

Dün İngiltere'nin Liverpool kentinde ormanlık alanda köpek gezdiren 60 yaşlarında bir adam, üzerine ağaç dalının devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA